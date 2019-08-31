Осінь почнеться спекою до +33 і дощовим фронтом: синоптик дала прогноз на вихідні, День знань і тиждень

Після аномально спекотного літа і трохи менше жаркого його закінчення в Україну нарешті прийде довгоочікувана прохолода.

Про це у своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко, передають Українські Новини.

"Літо закінчується, осінь вже з валізами стоїть у тамбурі і весело посміхається, очікуючи зустрічі з нами. Нинішня зміна сезонів пройде непомітно, адже кінець літа вже показує пожовклим листям і свіжими ночами, що осінь таки буде. А осінь тихо і скромно візьме владну булаву і сяде в своє крісло з чорнобривців, жоржин і вічних петуній", - написала Діденко.

За її словами, в Україні до кінця тижня синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, область високого атмосферного тиску. Скрізь буде сухо, ясно і сонячно. Локальні грозові дощі можливі в Карпатах і на Прикарпатті, а також над Північчю (крім Сумської області в суботу) в суботу-неділю є ймовірність локального дощу з грозою.

Карта: Метеоблог головного синоптика країни Джерело: www.wxcharts.com

Такий тривалий період сухої погоди підсилює пожежну небезпеку, тому слід бути дуже уважними і обережними з вогнем.

Також надмірна сухість заважає новим посівам, а люди з серцево-судинними недугами можуть відчувати себе некомфортно внаслідок домінування високого атмосферного тиску.

"Штиль чи слабкий вітер сприяє зависанню шкідливих домішок в повітрі, особливо в великих містах. Проте в цілому така погода радує красивими пейзажами, дозрілими кавунами, помідорами і розкішними айстрами", - пише синоптик.

У найближчі дні переважатиме східний і північно-східний вітри.

Температура повітря в нічні години + 12 + 18 градусів, протягом дня + 24 + 28 градусів. На півдні і в західних областях очікується спека, максимально + 26 + 32 градуси.

1 вересня висока температура повітря знову відновиться в усіх областях України.

З понеділка, 2 вересня, спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується + 25 + 33 градуси.

Наступний тиждень також буде сухим і сонячним в усіх частинах України. І тільки 7 вересня, в суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами.

У Києві до кінця тижня і наступного тижня буде панувати суха повітряна маса, дощі малоймовірні. Тільки 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою.

Карта: Наталка Діденко / ФБ

Дощі з грозами можливі в столиці 7 вересня.

Температура повітря істотно не зміниться. Вона буде коливатися в межах +23 +29 градусів.

На початку наступного тижня в Києві очікується + 29 + 31 градус, тобто спека.

"Такий погоді радіють школярі, студенти та їх батьки, коли новий навчальний рік починається сонячно і красиво. Осінь втамовує спеку, показує щедрість нашої землі, висвічує зрілу красу, вчить і дає розуміння, що літо вже проходить і пора братися за розум і працю", - радить синоптик.

Нагадаємо, холодний фронт потіснить спеку: синоптик дала прогноз до кінця тижня і коли прийдуть осінні дощі.

Раніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.

Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.