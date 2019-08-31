Осінь почнеться спекою до +33 і дощовим фронтом: синоптик дала прогноз на вихідні, День знань і тиждень

Після аномально спекотного літа і трохи менше жаркого його закінчення в Україну нарешті прийде довгоочікувана прохолода.\r\nПро це у своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко, передають Українські Новини.\r\n"Літо закінчується, осінь вже з валізами стоїть у тамбурі і весело посміхається, очікуючи зустрічі з нами. Нинішня зміна сезонів пройде непомітно, адже кінець літа вже показує пожовклим листям і свіжими ночами, що осінь таки буде. А осінь тихо і скромно візьме владну булаву і сяде в своє крісло з чорнобривців, жоржин і вічних петуній", - написала Діденко.\r\nЗа її словами, в Україні до кінця тижня синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, область високого атмосферного тиску. Скрізь буде сухо, ясно і сонячно. Локальні грозові дощі можливі в Карпатах і на Прикарпатті, а також над Північчю (крім Сумської області в суботу) в суботу-неділю є ймовірність локального дощу з грозою.\r\nКарта: Метеоблог головного синоптика країни Джерело: www.wxcharts.com\r\nТакий тривалий період сухої погоди підсилює пожежну небезпеку, тому слід бути дуже уважними і обережними з вогнем.\r\nТакож надмірна сухість заважає новим посівам, а люди з серцево-судинними недугами можуть відчувати себе некомфортно внаслідок домінування високого атмосферного тиску.\r\n"Штиль чи слабкий вітер сприяє зависанню шкідливих домішок в повітрі, особливо в великих містах. Проте в цілому така погода радує красивими пейзажами, дозрілими кавунами, помідорами і розкішними айстрами", - пише синоптик.\r\nУ найближчі дні переважатиме східний і північно-східний вітри.\r\nТемпература повітря в нічні години + 12 + 18 градусів, протягом дня + 24 + 28 градусів. На півдні і в західних областях очікується спека, максимально + 26 + 32 градуси.\r\n1 вересня висока температура повітря знову відновиться в усіх областях України.З понеділка, 2 вересня, спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується + 25 + 33 градуси.\r\nНаступний тиждень також буде сухим і сонячним в усіх частинах України. І тільки 7 вересня, в суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами.\r\nУ Києві до кінця тижня і наступного тижня буде панувати суха повітряна маса, дощі малоймовірні. Тільки 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою.\r\n Карта: Наталка Діденко \/ ФБ\r\nДощі з грозами можливі в столиці 7 вересня.\r\nТемпература повітря істотно не зміниться. Вона буде коливатися в межах +23 +29 градусів.\r\nНа початку наступного тижня в Києві очікується + 29 + 31 градус, тобто спека.\r\n"Такий погоді радіють школярі, студенти та їх батьки, коли новий навчальний рік починається сонячно і красиво. Осінь втамовує спеку, показує щедрість нашої землі, висвічує зрілу красу, вчить і дає розуміння, що літо вже проходить і пора братися за розум і працю", - радить синоптик.\r\nНагадаємо, холодний фронт потіснить спеку: синоптик дала прогноз до кінця тижня і коли прийдуть осінні дощі.\r\nРаніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки.\r\nТим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.