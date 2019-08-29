Холодный фронт потеснит жару: синоптик дала прогноз до конца недели и когда придут осенние дожди

После прихода в Украину знойного антициклона холодный атмосферный фронт в четверг коснется северо-восточной части страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Однако, по ее словам, никаких дождей этот фронт не принесет и 29 августа будет сухо и солнечно.

Только Север и Восток Украины почувствуют этот порыв свежего воздуха - столбики термометров опустятся до + 22 + 26 градусов, а местами в Сумской и Харьковской даже и до +20 градусов.

В центральных областях - Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - ожидается + 25 + 28 градусов. На Юге и Западе Украины будет теплее, в течение дня + 28 + 32 градуса.

Дождей, как не было, так и не будет.

В Киеве 29 августа немного посвежеет, однако будет комфортно: ближайшей ночью + 14 + 17 градусов, завтра днем +23 + 25 градуса.

На выходных, на грани лета и осени, 31 августа -1 сентября, температура воздуха повысится снова к жаре практически везде в Украине.

"По предварительным прогнозам, первый дождь замаячит нам 7 сентября", - написала синоптик.

Напомним, ранее появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки.



Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.