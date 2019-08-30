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30 серпня 2019, пʼятниця, 13:06 30
Суспільство 2019-08-30T15:15:04+03:00
Українські Новини
У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа

У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа

На Дарниці горить склад. Фото:
На Дарниці горить склад. Фото: "Інформатор"

Сьогодні, 30 серпня, жителі Києва побачили величезний стовп чорного диму. Джерело задимлення - пожежа в складському приміщенні. Про це розповіла прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага, повідомляє "Інформатор". Склад знаходиться за адресою вулиця Миколи Хвильового, 1 у Дарницькому районі столиці.

За словами очевидців, джерело диму знаходиться в районі станції метро "Червоний Хутір". Площа пожежі становить 400 квадратних метрів. Вогнеборці працюють над ліквідацією пожежі. Загрози розповсюдження вогню немає, так як горить окремо стоїть ангар.

Інформація про потерпілих немає. На місці працюють відповідні служби.

Фото:Фото: "Інформатор"

Фото:Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДержНС.


Раніше на Троєщині горіла будівля на березі озера. Там зберігався інвентар для відпочинку в альтанках.

Тим часом пожежа в Кривому Розі знищила храм князів Бориса і Гліба.

 

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