В Кривом Роге пожар уничтожил храм князей Бориса и Глеба

Пожар без жертв произошел в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Кривом Роге (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.\r\nСообщается, что пожаром был уничтожен храм по улице Рудная.\r\nПожар уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. м.\r\nПогибших и пострадавших нет.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?time_continue=7&v=eqZ2_wQ4Ib0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на территории Покровского храма произошел пожар.\r\nТакже ранее сообщалось, что в Богуславе молния ударила в древнюю церковь: пожар продолжался всю ночь.