подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 августа 2019, воскресенье, 12:53 47
Происшествия 2019-08-25T12:53:31+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге пожар уничтожил храм князей Бориса и Глеба

В Кривом Роге пожар уничтожил храм князей Бориса и Глеба

Пожар без жертв произошел в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что пожаром был уничтожен храм по улице Рудная.

Пожар уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на территории Покровского храма произошел пожар.

Также ранее сообщалось, что в Богуславе молния ударила в древнюю церковь: пожар продолжался всю ночь.

Больше новостей о: Пожар Пожар в церкви Пожар в Кривом Роге

Архив
Новости
Пистолет. Фото: Нацполиция Днепропетровской области.
В Днипре убегающий грабитель ранил в ногу подполковника полиции 14:44
На Донбассе погиб украинский военный, есть раненые 14:15
Трамп заявил, что Путина может пригласить на следующий саммит G7 13:56
Елизавета Вторая пожаловалась, что Трамп испортил ей лужайку перед дворцом 13:23
В Кривом Роге пожар уничтожил храм князей Бориса и Глеба 12:53
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ 21:45
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
Пикет в РФ. Скриншот видео
В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины 23:15
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok