В Кривом Роге пожар уничтожил храм князей Бориса и Глеба

Пожар без жертв произошел в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что пожаром был уничтожен храм по улице Рудная.

Пожар уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

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Как сообщали Українські Новини, в Киеве на территории Покровского храма произошел пожар.

Также ранее сообщалось, что в Богуславе молния ударила в древнюю церковь: пожар продолжался всю ночь.