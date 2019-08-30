Рада затвердила календарний план роботи з вересня по лютий

Верховна Рада затвердила календарний план роботи 2-ї сесії парламенту.

За проект постанови №1087 проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зазначимо, що Рада затвердила календарний план роботи з 3 вересня по 24 січня 2020 року, який включає 10 пленарних тижнів.

Також парламент затвердив проведення погоджувальної ради.

Крім цього, постановою №1006, за прийняття якого проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, Рада визначила порядок висвітлення своєї роботи.

Як повідомляли Українські Новини, Рада скоротила для низки законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського.

Тим часом Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Також Верховна Рада має намір скасувати депутатську недоторканність з 2020 року.