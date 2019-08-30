Рада затвердила календарний план роботи з вересня по лютий

Верховна Рада затвердила календарний план роботи 2-ї сесії парламенту.\r\nЗа проект постанови №1087 проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗазначимо, що Рада затвердила календарний план роботи з 3 вересня по 24 січня 2020 року, який включає 10 пленарних тижнів.\r\nТакож парламент затвердив проведення погоджувальної ради. \r\nКрім цього, постановою №1006, за прийняття якого проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, Рада визначила порядок висвітлення своєї роботи. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада скоротила для низки законопроектів термін подачі альтернативних, включаючи ініціативи Зеленського.\r\nТим часом Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.\r\nТакож Верховна Рада має намір скасувати депутатську недоторканність з 2020 року.\r\n\r\n29 серпня нова Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-ю сесію. Перша сесія Ради 9-го скликання триватиме до лютого, друга відкриється 4 лютого.\r\n