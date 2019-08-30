Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского

Верховная Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Президента Владимира Зеленского.

Соответствующие решения приняты на заседании Рады, передают Українськi Новини.

Зеленский обратился к председателю Рады Дмитрию Разумкову с письмом, в котором в соответствии с частью 2 ст. 93 Конституции определил как неотложный для внеочередного рассмотрения ряд проектов законов.

Дополнительным голосованием по каждому проекту парламент поручил соответствующим комитетам безотлагательно рассмотреть каждый упомянутый законопроект.

Среди упомянутых инициатив указаны законопроект о процедуре импичмента Президента №1012, об отмене адвокатской монополии №1013, о закреплении в Конституции полномочий Президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) №1014, о сокращении состава парламента и введении пропорциональной избирательной системы №1017, о противодействии злоупотреблениям прав депутатов в ходе законодательной процедуры №1043, о перезагрузке власти №1066, об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины №1075.

Всего комитетам поручено рассмотреть в срочном порядке более 50 проектов законов.

При этом, согласно регламенту, срок подачи альтернативных законопроектов составляет 2 недели.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Ранее Зеленский назвал условие, при котором готов распустить Раду.