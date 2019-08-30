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30 августа 2019, пятница, 10:05 105
Верховная Рада и партии 2019-08-30T10:13:58+03:00
Українські Новини
Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского

Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского

Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ
Верховная Рада. Фото: Цензор. НЕТ

Верховная Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Президента Владимира Зеленского.

Соответствующие решения приняты на заседании Рады, передают Українськi Новини.

Зеленский обратился к председателю Рады Дмитрию Разумкову с письмом, в котором в соответствии с частью 2 ст. 93 Конституции определил как неотложный для внеочередного рассмотрения ряд проектов законов.

Дополнительным голосованием по каждому проекту парламент поручил соответствующим комитетам безотлагательно рассмотреть каждый упомянутый законопроект. 

Среди упомянутых инициатив указаны законопроект о процедуре импичмента Президента №1012, об отмене адвокатской монополии №1013, о закреплении в Конституции полномочий Президента назначать директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) №1014, о сокращении состава парламента и введении пропорциональной избирательной системы №1017, о противодействии злоупотреблениям прав депутатов в ходе законодательной процедуры №1043, о перезагрузке власти №1066, об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины №1075. 

Всего комитетам поручено рассмотреть в срочном порядке более 50 проектов законов. 

При этом, согласно регламенту, срок подачи альтернативных законопроектов составляет 2 недели. 

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Ранее Зеленский назвал условие, при котором готов распустить Раду.

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