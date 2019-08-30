Рубль "завмер" у київських обмінниках

У п'ятницю, 30 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 29 серпня, не змінився і становить 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 1 копійку до 3,92 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 30 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,41 3,92 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 серпня – 1 вересня, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Також дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).