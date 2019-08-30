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30 серпня 2019, пʼятниця, 11:47 18
Економіка 2019-08-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль "завмер" у київських обмінниках

Рубль "завмер" у київських обмінниках

Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У п'ятницю, 30 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 29 серпня, не змінився і становить 3,41 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 1 копійку до 3,92 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 30 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,41 3,92
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,40 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 серпня – 1 вересня, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Також дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).

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