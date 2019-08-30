Рубль "завмер" у київських обмінниках

У п'ятницю, 30 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 29 серпня, не змінився і становить 3,41 грн за 10 рублів. \r\nПро це повідомляє BIN.ua. \r\nА курс продажу знизився на 1 копійку до 3,92 грн за 10 рублів. \r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 30 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,41\r\n3,92\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,40\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 серпня на 1,13% до 25,3155 UAH\/USD, курс купівлі – на 1,36% до 25,0255 UAH\/USD.\r\nТим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 серпня – 1 вересня, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH\/USD.\r\nТакож дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).