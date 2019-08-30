Доллар внезапно упал после длительного роста

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH\/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 5,32 коп. до 27,5932 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 7,94 коп. до 28,0668 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,0255\r\n25,3155\r\n27,5932\r\n28,0668\r\n3,46\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1500\r\n25,5000\r\n27,8500\r\n28,5000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,4500\r\n25,2200\r\n27,0000\r\n27,8500\r\n2,50\r\n3,73\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).\r\nТем временем в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.\r\nТакже Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH\/USD.