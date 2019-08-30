Доллар внезапно упал после длительного роста

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,32 коп. до 27,5932 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,94 коп. до 28,0668 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,0255 25,3155 27,5932 28,0668 3,46 3,93 Максимальный 25,1500 25,5000 27,8500 28,5000 3,74 5,00 Минимальный 24,4500 25,2200 27,0000 27,8500 2,50 3,73

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Тем временем в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.