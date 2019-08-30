подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 10:55 118
Экономика 2019-08-30T10:55:03+03:00
Українські Новини
Доллар внезапно упал после длительного роста

Доллар внезапно упал после длительного роста

Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 августа на 1,13 коп. до 25,3155 UAH/USD, курс покупки – на 1,36 коп. до 25,0255 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,32 коп. до 27,5932 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,94 коп. до 28,0668 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,0255 25,3155 27,5932 28,0668 3,46 3,93
Максимальный 25,1500 25,5000 27,8500 28,5000 3,74 5,00
Минимальный 24,4500 25,2200 27,0000 27,8500 2,50 3,73

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил 609 млн долларов или 4,4% от ВВП (в июле прошлого года - 990 млн долларов или 8,4% от ВВП).

Тем временем в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 1,7%, или на 188 гривен до 10 971 гривны в месяц.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Новый министр соцполитики Соколовская владеет двумя квартирами и хранит 5 тыс. в валюте 12:46
Министр общин и территорий Бабак задекларировала драгоценные часы и серьги 12:29
На выходных Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 12:25
Международные партнеры поддерживали переход Украины к формуле "Роттердам+", - СМИ 12:20
Рада утвердила календарный план работы с сентября по февраль 12:13
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok