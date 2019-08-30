Вишинського ніхто не обмінював, - адвокат

Адвокат директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Андрій Доманський заявляє, що його клієнт перебуває в Києві і ні в якому обміні не брав. \r\nПро це він сказав Українським Новинам. \r\nВін в Україні і нікуди не їхав", - сказав він. \r\nАдвокат зазначив, що ні в якому обміні його клієнт не брав участь. \r\nТакож він повідомив, що закордонний паспорт Вишинському ще не повернули, але захист займається цим питанням. \r\nЯк повідомляли Українські Новини, прес-секретар колишнього генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook опублікувала заяву про згоду на обмін нібито підписану головним редактором РИА Новости-Украина Кирилом Вишинським. Однак незабаром Сарган видалила пост. Однак адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський, коментуючи інформацію про підготовку журналіста до обміну, заявив, що про обмін його підзахисного розмова не йде.\r\nДоманський також додав, що зараз редактор "РИА Новости" відпочиває від відсидки.\r\nТим часом директор "РИА Новости Украина" Вишинський вийшов на свободу.\r\nРаніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.