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30 серпня 2019, пʼятниця, 11:21 18
Суспільство 2019-08-30T12:45:03+03:00
Українські Новини
Вишинського ніхто не обмінював, - адвокат

Вишинського ніхто не обмінював, - адвокат

Кирило Вишинський. Фото: facebook.com/
Кирило Вишинський. Фото: facebook.com/

Адвокат директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Андрій Доманський заявляє, що його клієнт перебуває в Києві і ні в якому обміні не брав.

Про це він сказав Українським Новинам.

Він в Україні і нікуди не їхав", - сказав він.

Адвокат зазначив, що ні в якому обміні його клієнт не брав участь.

Також він повідомив, що закордонний паспорт Вишинському ще не повернули, але захист займається цим питанням.

Як повідомляли Українські Новини, прес-секретар колишнього генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook опублікувала заяву про згоду на обмін нібито підписану головним редактором РИА Новости-Украина Кирилом Вишинським. Однак незабаром Сарган видалила пост. Однак адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський, коментуючи інформацію про підготовку журналіста до обміну, заявив, що про обмін його підзахисного розмова не йде.

Доманський також додав, що зараз редактор "РИА Новости" відпочиває від відсидки.

Тим часом директор "РИА Новости Украина" Вишинський вийшов на свободу.

Раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.

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