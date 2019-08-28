Вышинский якобы согласился на обмен: Сарган опубликовала, а потом удалила заявление главреда РИА Новости-Украина

Вышинский якобы согласился на обмен: Сарган опубликовала, а потом удалила заявление главреда РИА Новости-Украи

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook опубликовала заявление о согласии на обмен, якобы подписанное главным редактором РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским. Однако вскоре Сарган удалила пост. Об этом пишет "Страна", опубликовав фотографии заявления.

"Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе. Все вышеизложенное я заявляют сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне", - говорится в тексте заявления.

Сарган сообщила, что изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

Однако адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский, комментируя информацию о подготовке журналиста к обмену, заявил, что об обмене его подзащитного разговор не идет.

Доманский также добавил, что сейчас редактор "РИА Новости" отдыхает от отсидки.

Юрист сказал, что ничего не знает о вероятном обмене и не принимает участия ни в каких переговорах, касающихся обмена. По его информации, Вышинский не собирается писать прошение о помиловании на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, директор "РИА Новости Украина" Вышинский вышел на свободу.

Ранее сообщалось о том, что Офис Президента предлагает обменять Сенцова на Вышинского.