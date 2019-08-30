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30 серпня 2019, пʼятниця, 09:16 24
Суспільство 2019-08-30T11:01:04+03:00
Українські Новини
Звільнених політв'язнів відразу повезуть в лікарню, зустрічі в аеропорту не буде, - ЗМІ

Звільнених політв'язнів відразу повезуть в лікарню, зустрічі в аеропорту не буде, - ЗМІ

Офіційної зустрічі полонених українських моряків і політв'язнів, які повинні прибути сьогодні, 30 серпня, до Києва, не буде, оскільки їх відразу відвезуть у лікарню. Про це Крим.Реалії повідомило джерело в командуванні Збройних сил України.

Також рідні моряків раніше повідомляли, що 30 серпня не буде зустрічі політв'язнів в аеропорту.

Наголошується, що інших підтверджень цієї інформації поки немає.

Як повідомляли Українські Новини, рідні одного українських моряків розповіли, що вони вже прибули до Києва.

Тим часом режисер Олег Сенцов і інші утримувані Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.

Також напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.

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