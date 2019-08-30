Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні

Сьогодні, 30 серпня, до Києва доставили українських моряків, утримуваних раніше Росією, в рамках українсько-російського обміну. Про це повідомили рідні одного з моряків, пишуть Крим.Реалії.

Так, за інформацією рідних моряків, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні", однак не уточнили, де саме.

"Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали в Київ", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".

Проте наголошується, що підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Як повідомляли Українські Новини, режисер Олег Сенцов і інші утримувані Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.

Також напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.

А адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявляв, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.