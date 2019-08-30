Звільнені українці вже прилетіли в Київ, - рідні

Сьогодні, 30 серпня, до Києва доставили українських моряків, утримуваних раніше Росією, в рамках українсько-російського обміну. Про це повідомили рідні одного з моряків, пишуть Крим.Реалії.\r\nТак, за інформацією рідних моряків, родичів поставили до відома, що "моряки вже в Україні", однак не уточнили, де саме.\r\n"Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали в Київ", – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що "зустріч в аеропорту не планується".\r\nПроте наголошується, що підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, режисер Олег Сенцов і інші утримувані Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.\r\nТакож напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.\r\nА адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявляв, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.