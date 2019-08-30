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30 серпня 2019, пʼятниця, 02:11 7
Кабмін 2019-08-30T03:15:01+03:00
Українські Новини
Рада призначила міністром розвитку громад і територій Бабак

Рада призначила міністром розвитку громад і територій Бабак

Альона Бабак. Фото: samopomich.ua
Альона Бабак. Фото: samopomich.ua

Верховна Рада призначила міністром розвитку громад і територій Альону Бабак.

За ухвалення відповідного рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Бабак була депутатом Верховної Ради 8-го скликання (фракція "Об'єднання "Самопоміч").

Вона займала посаду заступника голови комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

З 2004 року - член правління і співзасновниця всеукраїнської благодійної організації "Інститут місцевого розвитку".

З 1998 року займалася підприємництвом.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю вчитель англійської та французької мов і Old Dominion University (штат Вірджинія, США), отримала ступінь МВА за спеціальністю "фінанси".

Як повідомляли Українські новини, у четвер Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука, який одразу анонсував звільнення.

Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Після чого новий Кабінет Міністрів склав присягу і приступив до роботи.

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