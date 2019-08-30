Рада призначила міністром розвитку громад і територій Бабак

Верховна Рада призначила міністром розвитку громад і територій Альону Бабак.\r\nЗа ухвалення відповідного рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nБабак була депутатом Верховної Ради 8-го скликання (фракція "Об'єднання "Самопоміч").\r\nВона займала посаду заступника голови комітету Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.\r\nЗ 2004 року - член правління і співзасновниця всеукраїнської благодійної організації "Інститут місцевого розвитку".\r\nЗ 1998 року займалася підприємництвом.\r\nЗакінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю вчитель англійської та французької мов і Old Dominion University (штат Вірджинія, США), отримала ступінь МВА за спеціальністю "фінанси".\r\nЯк повідомляли Українські новини, у четвер Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука, який одразу анонсував звільнення.\r\nРада призначила новий склад Кабінету Міністрів.\r\nПісля чого новий Кабінет Міністрів склав присягу і приступив до роботи.