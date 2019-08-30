Віце-прем'єром з євроінтеграції призначений представник України в Раді Європи Кулеба

Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу.\r\nЗа відповідне рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nКулеба народився 19 квітня 1981 року в Сумах, у 2003 закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.\r\nЗ 2003 по 2012 обіймав посади в Міністерстві закордонних справ, пізніше він повернувся в МЗС на запрошення міністра Павла Клімкіна.\r\n9 квітня 2016 року був призначений постійним представником України в Раді Європи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у червні Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.\r\nУ квітні 2016 року Петро Порошенко призначив посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу постійним представником України при Раді Європи.\r\nТим часом Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.