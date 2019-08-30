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30 серпня 2019, пʼятниця, 01:32 5
Кабмін 2019-08-30T02:00:02+03:00
Українські Новини
Віце-прем'єром з євроінтеграції призначений представник України в Раді Європи Кулеба

Віце-прем'єром з євроінтеграції призначений представник України в Раді Європи Кулеба

Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу.

За відповідне рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Кулеба народився 19 квітня 1981 року в Сумах, у 2003 закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

З 2003 по 2012 обіймав посади в Міністерстві закордонних справ, пізніше він повернувся в МЗС на запрошення міністра Павла Клімкіна.

9 квітня 2016 року був призначений постійним представником України в Раді Європи.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

У квітні 2016 року Петро Порошенко призначив посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу постійним представником України при Раді Європи.

Тим часом Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

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