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29 серпня 2019, четвер, 21:49 8
Кабмін 2019-08-29T22:00:01+03:00
Українські Новини
Аваков продовжить очолювати МВС

Аваков продовжить очолювати МВС

Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Верховна Рада призначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.

За призначення нового Кабінету Міністрів, у тому числі Авакова, проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Аваков народився в селищі ім. Кірова (Кіровський район, наразі - Бінагадінський район) Баку (Азербайджан).

4 лютого 2005 року указом Президента Віктора Ющенка він був призначений головою Харківської обласної державної адміністрації.

5 лютого 2010 року Ющенко звільнив Авакова з посади губернатора Харківської області.

Протягом 2010-2012 років проживав в Італії.

З 27 лютого 2014 року - міністр внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді мала намір тимчасово призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів.

Увечері 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.

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