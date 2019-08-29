Аваков продовжить очолювати МВС

Верховна Рада призначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.\r\nЗа призначення нового Кабінету Міністрів, у тому числі Авакова, проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nАваков народився в селищі ім. Кірова (Кіровський район, наразі - Бінагадінський район) Баку (Азербайджан).\r\n4 лютого 2005 року указом Президента Віктора Ющенка він був призначений головою Харківської обласної державної адміністрації.\r\n5 лютого 2010 року Ющенко звільнив Авакова з посади губернатора Харківської області.\r\nПротягом 2010-2012 років проживав в Італії.\r\nЗ 27 лютого 2014 року - міністр внутрішніх справ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді мала намір тимчасово призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів.\r\nУвечері 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади.