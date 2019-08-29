Рада призначила новий Кабмін

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

За ухвалення відповідного рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, віце-прем'єр-міністром, міністром цифровий трансформації призначений радник Президента Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

Міністром фінансів призначено чинного міністра Оксану Маркарову, міністром внутрішніх справ - діючого міністра Арсена Авакова, міністром охорони здоров'я - експерта з питань медичної реформи "Реанімаційному пакеті реформ" Зоряну Скалецьку, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища - керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексія Оржеля, міністром інфраструктури - депутата від "Слуги народу", керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, міністром освіти - депутат від "Слуги народу" Анну Новосад, міністром економіки і сільського господарства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Мілованова, міністром з питань культури, молоді і спорту - екс-гендиректор телеканалу СТБ Володимирп Бородянського, міністром розвитку громад і територій - екс-депутата Ради від фракції "Самопоміч" Альону Бабак, міністром соціальної політики - радника у Мінфіні Юлію Соколовську, міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України - діючу заступницю міністра у справах ветеранів Оксану Коляду (Гаврилюк), міністром Кабінету Міністрів - колишнього заступника голови правління Приватбанку Дмитра Дубілета, міністром юстиції - Дениса Малюська.

Таким чином, Мінекономіки об'єднано з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міненерго з Мінекології, Минветеранів з МТОТ, Мінкультури з Мінспорту.

При цьому не призначений міністр інформаційної політики.

За поданням Президента міністром закордонних справ Рада призначила заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка, міністром оборони - члена спостережної ради "Укроборонпрому" Андрія Загороднюка.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.