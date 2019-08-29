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29 серпня 2019, четвер, 21:05 17
Кабмін 2019-08-29T22:15:01+03:00
Українські Новини
Рада призначила новий Кабмін

Рада призначила новий Кабмін

Прийняття нового Кабміну. Скріншот трансляції
Прийняття нового Кабміну. Скріншот трансляції "Рада"

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

За ухвалення відповідного рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, віце-прем'єр-міністром, міністром цифровий трансформації призначений радник Президента Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

Міністром фінансів призначено чинного міністра Оксану Маркарову, міністром внутрішніх справ - діючого міністра Арсена Авакова, міністром охорони здоров'я - експерта з питань медичної реформи "Реанімаційному пакеті реформ" Зоряну Скалецьку, міністром енергетики та захисту навколишнього середовища - керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексія Оржеля, міністром інфраструктури - депутата від "Слуги народу", керівника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, міністром освіти - депутат від "Слуги народу" Анну Новосад, міністром економіки і сільського господарства - президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Мілованова, міністром з питань культури, молоді і спорту - екс-гендиректор телеканалу СТБ Володимирп Бородянського, міністром розвитку громад і територій - екс-депутата Ради від фракції "Самопоміч" Альону Бабак, міністром соціальної політики - радника у Мінфіні Юлію Соколовську, міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України - діючу заступницю міністра у справах ветеранів Оксану Коляду (Гаврилюк), міністром Кабінету Міністрів - колишнього заступника голови правління Приватбанку Дмитра Дубілета, міністром юстиції - Дениса Малюська.

Таким чином, Мінекономіки об'єднано з Міністерством аграрної політики та продовольства, Міненерго з Мінекології, Минветеранів з МТОТ, Мінкультури з Мінспорту.

При цьому не призначений міністр інформаційної політики.

За поданням Президента міністром закордонних справ Рада призначила заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка, міністром оборони - члена спостережної ради "Укроборонпрому" Андрія Загороднюка.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

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