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29 серпня 2019, четвер, 20:42 18
Зовнішня політика 2019-08-29T22:15:01+03:00
Українські Новини
Обмін полоненими між Україною і РФ може відбутися вже сьогодні, - адвокат

Обмін полоненими між Україною і РФ може відбутися вже сьогодні, - адвокат

Обмін утримуваних громадян між Україною і Росією може відбутися сьогодні ввечері або завтра ввечері.

Про це заявила правозахисниця Ольга Дінз у коментарі Українській службі "Голосу Америки".

"Із перевірених джерел мені відомо, що вже сьогодні ввечері чи завтра ввечері усі українські громадяни, які є у списках на обмін, будуть відправлені у Київ", - розповіла вона.

"В цьому списку, наскільки мені відомо, Олега немає", - говорить Дінзе, підкреслюючи, що ця інформація не є перевіреною.

"Наразі у нас немає достовірної інформації про те, що наразі Олега Сенцова етапували до Москви", - додала адвокат.

"Єдине, що я можу пояснити – ми направили листа до ВК-8, де Олег Сенцов відбуває покарання, зі зворотною відповіддю, - говорить Дінзе. - Вчора мені прислали повідомлення про те, що він доставлений. Але зворотної відповіді від Олега не було. Крім того, ми отримали інформацію про те, що, можливо, Олега доставили в Москву через те, що вдалося владнати питання з Вишинським.

Але, знову ж таки, це - неперевірена інформація, можливо, замість Олега, ми знаємо, що це Олег, але насправді у Лєфортово доставили Сущенка".

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка разом із ще двома людьми затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр "Меморіал" вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявив, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.

Україна відпустить росіян, засуджених на 13 і 14 років в'язниці.

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