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22 августа 2019, четверг, 15:27 68
Внешняя политика 2019-08-22T15:38:10+03:00
Українські Новини
Украина отпустит россиян, осужденных на 13 и 14 лет тюрьмы, - адвокат

Украина отпустит россиян, осужденных на 13 и 14 лет тюрьмы, - адвокат

Украина отпустит россиян, осужденных на 13 и 14 лет тюрьмы. Фото: twitter.com
Украина отпустит россиян, осужденных на 13 и 14 лет тюрьмы. Фото: twitter.com

Стало известно, что осужденные россияне проходят в Украине юридическое оформление обмена. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Согласно данным ведомства, граждане России Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные к 14 и 13 годам тюрьмы, а также Евгений Мефедов и Игорь Климаковский, обвиняемые ранее Украиной в дезертирстве и государственной измене, проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ.

"Я могу подтвердить, что, действительно, мои подзащитные – граждане Российской Федерации и не только – проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену. Надеюсь, что он произойдет в ближайшее время", - сказал он.

По словам адвоката, в списке есть и другие лица, но фамилии остальных он не уточнил. "Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен", - добавил Рыбин.

Как сообщали Українські Новини, 20 ноября 2015 года сотрудниками службы безопасности Украины были задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович. В Министерстве обороны России обвинили спецслужбы Украины в "незаконном похищении российских военнослужащих".

Евгений Мефедов, обвиняемый ранее в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года на улице Греческой, вышел из СИЗО 19 августа 2019 года, после внесения 150 тыс. гривен залога. Владимир Рыбин указал, что залог внесен его сыном и депутатом Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Николаем Скориком.

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