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29 серпня 2019, четвер, 19:27 11
Кабмін 2019-08-29T20:00:01+03:00
Українські Новини
Пристайка призначено міністром закордонних справ

Пристайка призначено міністром закордонних справ

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Верховна Рада призначила міністром закордонних справ заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка.

За внесений Президентом Володимиром Зеленським проект постанови №1024 проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пристайку 49 років.

22 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації – переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До цього, з липня 2017 року, він був главою місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Раніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Крім того, в 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України у США та послом України в Канаді, а в 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.

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