Пристайка призначено міністром закордонних справ

Верховна Рада призначила міністром закордонних справ заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка.

За внесений Президентом Володимиром Зеленським проект постанови №1024 проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пристайку 49 років.

22 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації – переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До цього, з липня 2017 року, він був главою місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Раніше, з грудня 2014 року, Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Крім того, в 2009-2014 роках він працював заступником керівника місії посольства України у США та послом України в Канаді, а в 2000-2001 роках - консулом генерального консульства України в Сіднеї (Австралія).

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.