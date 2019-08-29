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29 серпня 2019, четвер, 17:55 16
Кабмін 2019-08-29T20:00:03+03:00
Українські Новини
Новий прем'єр прогнозує приїзд місії МВФ в Україну протягом місяця

Новий прем'єр прогнозує приїзд місії МВФ в Україну протягом місяця

Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Заступник керівника Офісу президента, якого обрали прем'єр-міністром, Олексій Гончарук прогнозує приїзд місії Міжнародного валютного фонду в Україну протягом найближчих тижнів.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Нам дуже важливо змінити ставлення до Україні у світі. Це про імідж, наш кредитний рейтинг говорить сам за себе. Це необхідно змінити якомога швидше... Вже через кілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо говорити про 3-4-річною програмою", - сказав Гончарук.

Разом з тим він зазначив, що вже в наступному році іпотечні кредити в гривні можуть бути близько 12-13%.

"Для економічного зростання, це нам дасть мільйон робочих місць, необхідні дешеві ресурси. Я вже говорив, що в Україні може бути іпотека в гривні під 12-13% в наступному році. Вже в цьому році може знижуватися ставка за кредитами. Дешеве кредитування - це одна з тактичних цілей", - додав політик.

Разом з тим, за його словами, не можна втручатися в незалежність НБУ, але уряд має перебувати у постійному діалозі з Нацбанком, щоб регулятор не був занадто консервативний.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Спікером Ради став Дмитро Разумков.

 

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