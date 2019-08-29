Зеленський назвав умову, за якої готовий розпустити Раду

Президент Володимир Зеленський готовий розпустити Верховну Раду в разі, якщо протягом року її робота буде неефективною.

Про це він повідомив під час позачергового послання до Ради нового скликання про внутрішнє і зовнішнє становище України, передають Українські Новини.

"Я радий, що у нас з'явився парламент, який готовий працювати, а не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а впроваджувати реальні реформи, які втомилися чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ... Вітати вас було б зловтіхою: рівень довіри до нового парламенту величезний, а значить рівень відповідальності - ще вищий", - сказав він.

За словами глави держави, парламент має зняти депутатську недоторканність, прийняти закон про імпічмент, провести реформу правоохоронних органів і судової системи, продовжувати реформи децентралізації та євроінтеграції.

Також Зеленський розраховує на створення Радою сприятливого інвестиційного клімату, впровадження "держави в смартфоні", подолання рейдерства, монополій і контрабанди.

Крім того, на думку Президента, парламент має забезпечити енергонезалежність і вирішити проблеми з тарифами, розвивати інфраструктуру, промисловість і аграрний сектор, поліпшити медицину та освіту, зміцнити національну безпеку і оборону, забезпечити завершення війни на Донбасі і повернення анексованого Росією Криму.

"Вже зараз зрозуміло, що Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне: як саме? У вас є всі шанси потрапити в підручники як парламент, який зробив неможливе, впровадив все, що не змогли за попередні 28 років, як парламент, де не було бійок, прогулів, кнопкодаства, а був тільки конструктив і щоденна копітка праця на благо українського народу", - сказав він.

В іншому випадку Зеленський заявив про готовність розпустити парламент після року його роботи.

"Чи, не доведи Господи, ви увійдете в історію як парламент, який проіснував менше всього - один рік. Фактично, це ваш випробувальний термін. Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно", - заявив Президент.

Відповідно до Конституції, повноваження парламенту, обраного на позачергових виборах після дострокового припинення Президентом повноважень Ради попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу", платформа Бойко, "Батьківщина", "Євросолідарність" і "Голос" створили фракції в Раді.

Водночас Верховна Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.