"Слуга народа", платформа Бойко, "Батьківщина", "Евросолидарность" и "Голос" создали фракции в Раде

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Европейская солидарность", "Голос" создали фракции в Верховной Раде.

Об этом объявил председательствующий на первом заседании Рады Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

В состав фракции "Слуга народа" вошло 254 парламентария под председательством Давида Арахамии.

Первым заместителем председателя фракции избран Александр Корниенко.

Также избраны 15 заместителей председателя фракции.

Фракция "Оппозиционной платформы" пока насчитывает 44 депутата, сопредседателями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Во фракцию "Батьківщини" вошло 25 парламентариев, ее возглавила Юлия Тимошенко, заместителем председателя избран Сергей Соболев

Во фракции "Европейской солидарности" под сопредседательством Артура Герасимова и Ирины Геращенко состоят 27 депутатов.

В составе фракции "Голос" - 17 депутатов во главе с лидером партии Сергеем Рахманиным, зампредседателя - Ярослав Железняк.

Также в парламенте создана депутатская группа "За будущее" под сопредседательством Виктора Бондаря и Тараса Батенко, в нее вошли 23 депутата.

Как сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Верховной Раде.

Тем временем "Слуга народа" рассматривает лишь одну кандидатуру на должность премьера.