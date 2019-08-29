"Слуга народа", платформа Бойко, "Батьківщина", "Евросолидарность" и "Голос" создали фракции в Раде

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Всеукраинское объединение "Батьківщина", "Европейская солидарность", "Голос" создали фракции в Верховной Раде.\r\nОб этом объявил председательствующий на первом заседании Рады Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.\r\nВ состав фракции "Слуга народа" вошло 254 парламентария под председательством Давида Арахамии.\r\nПервым заместителем председателя фракции избран Александр Корниенко.\r\nТакже избраны 15 заместителей председателя фракции.\r\nФракция "Оппозиционной платформы" пока насчитывает 44 депутата, сопредседателями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович.\r\nВо фракцию "Батьківщини" вошло 25 парламентариев, ее возглавила Юлия Тимошенко, заместителем председателя избран Сергей Соболев\r\nВо фракции "Европейской солидарности" под сопредседательством Артура Герасимова и Ирины Геращенко состоят 27 депутатов.\r\nВ составе фракции "Голос" - 17 депутатов во главе с лидером партии Сергеем Рахманиным, зампредседателя - Ярослав Железняк.\r\nТакже в парламенте создана депутатская группа "За будущее" под сопредседательством Виктора Бондаря и Тараса Батенко, в нее вошли 23 депутата.\r\nКак сообщали Українські Новини, фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Верховной Раде.\r\nТем временем "Слуга народа" рассматривает лишь одну кандидатуру на должность премьера.