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29 серпня 2019, четвер, 17:04 9
Президент 2019-08-29T17:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує відстрочити накладення штрафів на євробляхерів

Зеленський пропонує відстрочити накладення штрафів на євробляхерів

Єврономера. Фото: autocentre.ua
Єврономера. Фото: autocentre.ua

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відкласти застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Відповідний законопроект під №1030 зареєстровано 29 серпня на сайті Ради, передають Українські Новини.

Наразі текст законопроекту відсутній.

Раніше Офіс Президента обіцяв забезпечити продовження Радою пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ще на 3 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, департамент патрульної поліції Національної поліції поки не виписував штрафи за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.

Штраф за нерозмитнені "євробляхи" мав набути чинності 22 серпня.

Спочатку штрафи мали ввести ще в травні 2019 року, але парламент відтермінував їх на три місяці.

24 травня припинила діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі. Завдяки пільговому розмитненню в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

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