Зеленський пропонує відстрочити накладення штрафів на євробляхерів

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відкласти застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією.\r\nВідповідний законопроект під №1030 зареєстровано 29 серпня на сайті Ради, передають Українські Новини.\r\nНаразі текст законопроекту відсутній.\r\nРаніше Офіс Президента обіцяв забезпечити продовження Радою пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ще на 3 місяці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, департамент патрульної поліції Національної поліції поки не виписував штрафи за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.\r\nШтраф за нерозмитнені "євробляхи" мав набути чинності 22 серпня.\r\nСпочатку штрафи мали ввести ще в травні 2019 року, але парламент відтермінував їх на три місяці.\r\n24 травня припинила діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі. Завдяки пільговому розмитненню в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".