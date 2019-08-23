Нацполиция пока не штрафовала за нарушение сроков "растаможки" евроблях

Департамент патрульной полиции Национальной полиции пока не выписывал штрафы за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.

Об этом Українським Новинам сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Пока не штрафовали, поскольку тестируем базу. Пока что обмениваемся информацией (с Таможенной службой), - сказал он.

Белошицкий отметил, что пока неизвестно, когда полиция начнет штрафовать водителей автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщали Українськi Новини, 22 августа штрафы за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации вступили в силу.