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22 августа 2019, четверг, 07:00 3071 Дополнено
Общество 2019-08-22T07:51:44+03:00
Українські Новини
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут

Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут

Иностранные
Иностранные "евробляхи". Фото: uazmi.net

Отложенные Верховной Радой нормы об отсрочке введения штрафа за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации вступили в силу 22 августа 2019 года.

Ранее принятый закон предусматривал, что до 23 мая должны были действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах, однако решение отложили до 24 августа.

С 22 августа прекращает действовать 25% скидка на растаможку "евроблях" - автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

При ввозе для постоянного пользования транспортных средств, бывших в употреблении, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка обьяснил, что штрафы за "евробляхи" вступают в силу формально, потому что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может. Он также пообещал, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.

Как сообщали Українські Новини, ранее Владислав Криклий, претендующий на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, поддержал инициативу Президента Владимира Зеленского об отсрочке растаможки "евроблях", однако считал, что отсрочка будет последней после того, как Рада отсрочила введение огромных штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на три месяца.

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