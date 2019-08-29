Конституція, посвідчення та ручки: в мережі показали подарункові набори депутатів

Сьогодні, 29 серпня, відбулося перше засідання нової Верховної Ради дев'ятого скликання, під час якого всім депутатам вручили на пам'ять подарункові набори. Про це повідомляє "Страна", опублікувавши відповідні фото.

Так, повідомляється, що в подарунковий набір депутата входять: записна книжка, папка, ручка, посвідчення та значки, конституція України, регламент. Кожному депутату також вручили пам'ятку про те, як користуватися сенсорною кнопкою під час голосування.

Відзначимо, що перше засідання Верховної Ради розпочнеться о 13:20.

Подарунки на пам'ять депутатів нової Ради

Як повідомляли Українські Новини, рух "Чесно" порахував скільки партії витратили на один мандат народного депутата. Так, у "Слуг народу" вартість одного мандата є найдешевшою з парламентських партій.

Також сьогодні, 29 серпня, відбулося перше, урочисте засідання нової Верховної Ради, під час якого депутати прийняли присягу.

Тим часом Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.