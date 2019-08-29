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29 августа 2019, четверг, 13:10 86
Верховная Рада и партии 2019-08-29T14:30:03+03:00
Українські Новини
У "Слуги народа" самый дешевый, у "Голоса" - самый дорогой: сколько стоили мандаты депутатов

У "Слуги народа" самый дешевый, у "Голоса" - самый дорогой: сколько стоили мандаты депутатов

Движение "Чесно" посчитало сколько партии потратили на один мандат народного депутата. Так, у "Слуг народа" стоимость одного мандата является самой дешевой из парламентских партий.

Официальная кампания президентской партии стоила около 114 миллионов. Так, по подсчетам "Чесно", один мандат стоил партии 925 тысяч гривен.

Стоимость мандата у парламентских партийДВИЖЕНИЕ Стоимость мандата у парламентских партий. Фото: "ЧЕСНО"

Партии "Голос", с почти такими же затратами на избирательную кампанию как и "Слуга народа", один мандат обошелся свыше 6,2 миллиона гривен. Что, как отмечают авторы, является "рекордным значением" в новоизбранной Верховной Раде.

Как сообщали Українські Новини, Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Тем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

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