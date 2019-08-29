У "Слуги народа" самый дешевый, у "Голоса" - самый дорогой: сколько стоили мандаты депутатов

Движение "Чесно" посчитало сколько партии потратили на один мандат народного депутата. Так, у "Слуг народа" стоимость одного мандата является самой дешевой из парламентских партий.\r\nОфициальная кампания президентской партии стоила около 114 миллионов. Так, по подсчетам "Чесно", один мандат стоил партии 925 тысяч гривен.\r\nСтоимость мандата у парламентских партий. Фото: "ЧЕСНО"\r\nПартии "Голос", с почти такими же затратами на избирательную кампанию как и "Слуга народа", один мандат обошелся свыше 6,2 миллиона гривен. Что, как отмечают авторы, является "рекордным значением" в новоизбранной Верховной Раде.\r\nКак сообщали Українські Новини, Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nТем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.