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29 серпня 2019, четвер, 11:38 8
Верховна Рада і партії 2019-08-29T12:15:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" сьогодні на засіданні узгодить склад Кабміну

"Слуга народу" сьогодні на засіданні узгодить склад Кабміну

Сьогодні, 29 серпня, майбутня фракція партії "Слуги народу" проведе засідання в 12:20 для погодження складу нового Кабінету Міністрів.

Про це журналістам сказав депутат "Слуги народу" Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Ми будемо обговорювати (кадрові питання), у нас в 12:20 засідання фракції", - сказав Арахамія журналістам.

Також відповідаючи на питання, чи підтримає фракція збереження Арсеном Аваковим посади міністра внутрішніх справ, Арахамія сказав, що це дуже складне питання.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Також Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.

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