Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля, - джерело

Партія "Слуга Народу" виступає за призначення міністром енергетики та вугільної промисловості Олексія Оржеля.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. \r\nОржель народився 26 січня 1984 року у Києві, освіта вища, проживає в Києві.\r\nВищу освіту отримав у Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут".\r\nЗ 2006 року по 2014 рік працював на різних посадах в Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).\r\nОржель пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга Народу" за партійним списком.\r\nВ даний час Оржель - голова Української асоціації відновлюваної енергетики та керівник сектору "Енергетика" офісу ефективного регулювання (BRDO).\r\nУкраїнські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.Парубій відкрив урочисте засідання Ради за участю Зеленського та 4 екс-президентів. Також стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися аж до ранку.