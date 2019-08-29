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29 серпня 2019, четвер, 11:08 39
Політика 2019-08-29T12:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля, - джерело

Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля, - джерело

Олексій Оржель. Фото: РБК-Україна
Олексій Оржель. Фото: РБК-Україна

Партія "Слуга Народу" виступає за призначення міністром енергетики та вугільної промисловості Олексія Оржеля.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. 

Оржель народився 26 січня 1984 року у Києві, освіта вища, проживає в Києві.

Вищу освіту отримав у Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут".

З 2006 року по 2014 рік працював на різних посадах в Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

Оржель пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга Народу" за партійним списком.

В даний час Оржель - голова Української асоціації відновлюваної енергетики та керівник сектору "Енергетика" офісу ефективного регулювання (BRDO).

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.


Парубій відкрив урочисте засідання Ради за участю Зеленського та 4 екс-президентів.

Також стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися аж до ранку.

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