У київському метро через збій системи продажу Kyiv Smart Card відновили продаж жетонів

Сьогодні, 29 серпня, в Київському метрополітені стався збій в системі продажу Kyiv Smart Card, на станціях відновлено продаж і поповнення картки метро та жетона для разової поїздки. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Так, повідомляється, що пасажири можуть поповнити картку метро і купити жетони для разової поїздки.

"Оператор КП "ГІОЦ" повідомлений про проблему і необхідність оперативного відновлення роботи обладнання. Щоб уникнути черг та надання транспортної послуги для пасажирів у касах відновлено продаж і поповнення картки метро, а також жетони для разової поїздки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на десяти станціях метро перестали продавати і поповнювати "зелені карти".

Раніше станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовилася від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.