100 днів тому Богдан був призначений головою Офісу Президента

Рівно 100 днів тому, 21 травня, Президент Володимир Зеленський призначив головою Офісу Президента Андрія Богдана.\r\nАндрій Богдан народився у Львові в 1976 році.\r\nМає вищу юридичну освіту, адвокат.\r\nУ 2014 році став позаштатним радником Ігоря Коломойського.\r\nУ 2014 році балотувався у Верховну Раду за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".\r\nЗ початку президентської кампанії 2019 року Богдан став юридичним радником кампанії Президента Володимира Зеленського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 27 серпня виповнилося 100 днів з моменту інавгурації Володимира Зеленського. Зеленський є наймолодшим Президентом, оскільки став главою держави в 41 рік, у той час як Леонід Кравчук - в 57, Леонід Кучма - 55, Віктор Ющенко - у 50, Віктор Янукович - у 59, Порошенко - у 48 років. Зеленський обіцяв пропрацювати на президентському посту виключно один термін. З обіцянок, даних у передвиборній програмі, Зеленський встиг тільки внести у Верховну Раду законопроекти про імпічмент Президента і проведення парламентських виборів за відкритими списками, однак вони не були розглянуті. На другий день президентства Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори.\r\nТакож за підсумками виборів Ради партія Зеленського "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.