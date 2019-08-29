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29 серпня 2019, четвер, 08:33 8
Політика 2019-08-29T09:15:02+03:00
Українські Новини
100 днів тому Богдан був призначений головою Офісу Президента

100 днів тому Богдан був призначений головою Офісу Президента

Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента
Андрій Богдан. Фото: прес-служба Президента

Рівно 100 днів тому, 21 травня, Президент Володимир Зеленський призначив головою Офісу Президента Андрія Богдана.

Андрій Богдан народився у Львові в 1976 році.

Має вищу юридичну освіту, адвокат.

У 2014 році став позаштатним радником Ігоря Коломойського.

У 2014 році балотувався у Верховну Раду за списками партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

З початку президентської кампанії 2019 року Богдан став юридичним радником кампанії Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня виповнилося 100 днів з моменту інавгурації Володимира Зеленського. Зеленський є наймолодшим Президентом, оскільки став главою держави в 41 рік, у той час як Леонід Кравчук - в 57, Леонід Кучма - 55, Віктор Ющенко - у 50, Віктор Янукович - у 59, Порошенко - у 48 років. Зеленський обіцяв пропрацювати на президентському посту виключно один термін. З обіцянок, даних у передвиборній програмі, Зеленський встиг тільки внести у Верховну Раду законопроекти про імпічмент Президента і проведення парламентських виборів за відкритими списками, однак вони не були розглянуті. На другий день президентства Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори.

Також за підсумками виборів Ради партія Зеленського "Слуга народу" набрала більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

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