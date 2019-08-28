Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки"

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови домовилися про попередню зустріч дипломатичних радників голів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) 2 вересня.\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, Зеленський закликав Меркель терміново провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" для обговорення мирного процесу й узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту.\r\nЗі свого боку Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, погодившись із необхідністю проведення зустрічі на вищому рівні найближчим часом.\r\nГолови держав обговорили результати саміту "Великої сімки" (G7: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) в Біарріці.\r\nЗеленський подякував Меркель за послідовну позицію Німеччини про неможливість відновлення "Великої вісімки" (G8) за участю Росії в умовах агресії проти України й окупації Криму.\r\nПрезидент також повідомив про ситуацію з безпекою на сході України, зокрема виконання українською стороною домовленостей із розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.\r\nКрім того, очільник держави підкреслив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Меркель заявила про підготовку нової зустрічі в нормандському форматі в Парижі.\r\nТакож США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі".\r\nРаніше Зеленський і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі і транзит газу через Україну.