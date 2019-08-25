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25 августа 2019, воскресенье, 22:58 18
Политика мира 2019-08-25T22:58:27+03:00
Українські Новини
Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже

Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже, заявила в воскресенье, 25 августа, журналистам на полях саммита Большой семерки канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она."Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки".

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил он.

Напомним, США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".

Также Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.

Больше новостей о: нормандский формат Ангела Меркель нормандская четверка

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