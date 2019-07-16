Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и транзит газа Украине

Президент Владимир Зеленский и Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили активизацию мирного урегулирования ситуации на Донбассе а также обеспечение транзита газа по территории Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nСобеседники также положительно отметили результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже, которая должна дать дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.\r\nЗеленский и Меркель также подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных.\r\nКроме того, они отметили важность разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем разминирования и демонтажа фортификационных сооружений.\r\nТакже политики обсудили перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Меркель бросило в дрожь в начале встречи с Зеленским.\r\nТем временем Меркель назвала причины ухода из политики.