Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и транзит газа Украине

Президент Владимир Зеленский и Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили активизацию мирного урегулирования ситуации на Донбассе а также обеспечение транзита газа по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Собеседники также положительно отметили результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандской формате в Париже, которая должна дать дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

Зеленский и Меркель также подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных.

Кроме того, они отметили важность разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем разминирования и демонтажа фортификационных сооружений.

Также политики обсудили перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Как сообщали Українські Новини, Меркель бросило в дрожь в начале встречи с Зеленским.

Тем временем Меркель назвала причины ухода из политики.