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28 серпня 2019, середа, 18:22 8
Президент 2019-08-28T19:00:01+03:00
Українські Новини
Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків, - Зеленський

Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків, - Зеленський

Володимир Зеленський. Скріншот youtube/РБК
Володимир Зеленський. Скріншот youtube/РБК

Президент Володимир Зеленський заявляє, що завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків та розробка програми приведення в належний стан старих будинків і зведення нових.

Про це Президент написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Президент також висловив сподівання, що людей, які опинилися під завалами зруйнованого будинку у Дрогобичі Львівської області, вдасться врятувати.

Він зазначив, що на місці трагедії задіяні сили місцевих рятувальників.

Кількох людей рятувальники визволили з-під завалів, з іншими тримають зв'язок через телефони.

Президент зазначив, що наразі версій щодо причини руйнування будинку дві: вибух побутового газу та зношеність дерев'яних перекриттів.

"На жаль, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває переважно в незадовільному стані - про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів. Неможливо будувати нову країну, не ладнати або хоча б капітально не відновлюючи будинки українців", - наголосив глава держави.

Він також висловив співчуття родичам загиблих і наголосив, що бажає, щоб будинки українців не руйнувалися ні з яких причин.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники продовжують пошуки 5 людей під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області.

2 людини загинули і 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через вибух 28 серпня в будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі у Львівській області.

Причиною руйнування будинку в Дрогобичі у Львівській області могла стати помилка при будівництві.

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