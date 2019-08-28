Под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек

В Дрогобыче Львовской обл. под завалами дома могут быть еще пять человек. Об этом заявил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Извлечено 2 погибших. По оперативным данным, под завалами может находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной", - заявил чиновник.

Газоснабжающая компания "Львовгаз" не связывает обвал в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче Львовской области со взрывом бытового газа.

Об этом говорится в сообщении "Львовгаза", передают Українські Новини.

"28 августа около 3:00 ночи в Дрогобыче произошел обвал части четырехэтажного дома. Некоторые СМИ ошибочно сообщили, что обвал связан со взрывом газа. Однако никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала", - гвоорится в нем.

Отмечается, что специалисты "Львовгаза" ночью провели обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома и загазованность не была обнаружена.

Компания отмечает, что подача природного газа в дом прекращена и накануне вызовы на службу "104" по поводу утечек газа из этого дома не поступали.

Как сообщали Українські Новини, до этого сообщалось, что в Дрогобыче взорвался газ в жилом доме: есть погибшие и раненые, среди них дети.

Ранее в Киевской области взрыв газа в многоквартирном доме разрушил несколько квартир.