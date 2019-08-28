Зеленський за участь США в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі"

Президент Володимир Зеленський сподівається, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу по Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Зеленський провів зустріч з радником Президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Зустріч була присвячена обговоренню заходів щодо зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США та підготовки двосторонніх переговорів на рівні глав держав.

На зустрічі Зеленський зазначив, що Україна вітала б приєднання США до "нормандскому формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Крім того, Президент наголосив на важливості консолідованої позиції США та інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.

Також політики обговорили можливості поглиблення українсько-американського співробітництва у сферах безпеки та оборони, енергетики, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.

Глава держави подякував американській стороні за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, послідовну політику щодо Криму і зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Джон Болтон не виключив участі США або Великобританії в саміті "нормандському форматі", який може відбутися в найближчі тижні з врегулювання конфлікту на сході України.

Раніше Меркель заявила про підготовку нової зустрічі в нормандському форматі в Парижі.