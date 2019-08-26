Саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели

Саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита G7, пишет УП со ссылкой на Bloomberg.

Так, сообщается, что президент Франции Эммануель Макрон заявил, что сам писал текст заявления. Оно состоит из 5 пунктов, одним из которых является вопрос Украины.

"Франция и Германия организует саммит в нормандском формате в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие пункты касаются торговли, Ирана, Ливии и Гонконга.

Относительно торговли, G7 призывает к реформам ВТО для усиления защиты интеллектуальной собственности и быстрого преодоления несправедливых торговых практик. Что касается Ирана, который стал одним из ключевых вопросов саммита, лидеры согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие, и они должны поддерживать региональную стабильность.

Отмечается, что в отношении Ливии, G7 призвала к длительному прекращению огня и мирным переговорам.

Что касается Гонконга, G7 подтвердила существование и важное значение китайско-британской совместной декларации 1984 года по Гонконгу и призвала избегать насилия.

Как сообщали Українські Новини, Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже.

Тем временем США, Германия и Франция проведут консультации по новой встрече в "нормандском формате".

Также Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время.