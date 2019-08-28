Командування ООС закривало пункт пропуску "Майорське" через обстріли

Командування операції Об'єднаних сил (ООС) закрило контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області через обстріли.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 28 серпня, о 12:25 противник почав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут". Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що дії противника ставлять під загрозу життя і здоров'я людей, що перетинають лінію розмежування, тому командувач ООС прийняв рішення про тимчасове припинення пропуску осіб та транспортних засобів через КПВВ "Майорське" до особливого розпорядження.

Пізніше командування ООС відновило роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське".

"Контрольний пункт в'їзду-виїзду КПВВ" Майорське "продовжив роботу в штатному режимі", - сказано в ньому.

Пропуск осіб і транспортних засобів через КПВВ "Майорське" не здійснювався менше години.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці липня контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області відновив роботу після того, як на КПВВ знайшли 12 вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомили про "мінування" пункту пропуску "Майорське" в Донецькій області. Згідно з повідомленням, цивільні особи, що перетинали лінію розмежування в контрольному пункті, і особовий склад, який здійснює контрольно-перевірочні заходи, евакуйовані у безпечне місце.