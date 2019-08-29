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29 серпня 2019, четвер, 06:00 19 Карта
Життя 2019-08-29T09:18:14+03:00
Українські Новини
Холодний фронт потіснить спеку: синоптик дала прогноз до кінця літа і коли прийдуть осінні дощі

Холодний фронт потіснить спеку: синоптик дала прогноз до кінця літа і коли прийдуть осінні дощі

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Після приходу в Україну спекотного антициклону холодний атмосферний фронт у четвер торкнеться північно-східної частини країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Проте, за її словами, ніяких дощів цей фронт не принесе і 29 серпня буде сухо і сонячно.

Тільки Північ і Схід України відчують цей порив свіжого повітря - стовпчики термометрів опустяться до + 22 + 26 градусів, а місцями в Сумській і Харківській навіть і до +20 градусів.

У центральних областях - Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська і Дніпропетровська - очікується + 25 + 28 градусів. На Півдні і Заході України буде тепліше, протягом дня + 28 + 32 градуси.

Дощів, як не було, так і не буде.

У Києві 29 серпня трохи посвіжішає, однак буде комфортно: найближчої вночі + 14 + 17 градусів, завтра вдень +23 + 25 градусів.

На вихідних, на межі літа та осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні.

"За попередніми прогнозами, перший дощ замаячить нам 7 вересня", - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки. Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві Наталка Діденко Погода на вихідних 1 вересня

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