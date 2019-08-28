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  • Антициклон принес в Украину жаркую и сухую погоду: синоптик дала прогноз на конец лета
28 августа 2019, среда, 06:00 18
Жизнь 2019-08-28T06:55:13+03:00
Українські Новини
Антициклон принес в Украину жаркую и сухую погоду: синоптик дала прогноз на конец лета

Антициклон принес в Украину жаркую и сухую погоду: синоптик дала прогноз на конец лета

Жара. Фото: Портал Акцент
Жара. Фото: Портал Акцент

Всю оставшуюся неделю, а также в начале сентября в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отмечает, что температура воздуха будет достаточно высокой.

28-го августа на Западе и Юге ожидается + 28 + 33 градуса.

На Севере, Востоке и в большинстве центральных областей ожидается + 24 + 29 градусов.

29 августа на Севере и Востоке станет свежее + 22 + 26 градусов.

Однако в дальнейшем везде будет тепло или очень тепло.

В Киеве среда обещает много солнца, без осадков, +27 градусов.

29 августа в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до + 23 + 25 градусов.

Однако в дальнейшем столбики термометров снова поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.

Диденко посоветовала не одевать школьникам на 1 сентября темные пиджаки. Нужно пить больше воды, есть арбузы и помидоры. А также держать при себе веер и темные очки.

Напомним, ранее появился прогноз погоды на осень. После аномальной жары ожидаются заморозки.

Тем временем июль 2019 года в мире стал самым жарким в истории.

Больше новостей о: Погода Жара Наталка Диденко Сухость Конец лета

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