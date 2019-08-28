Петиція до Зеленського про збереження Супрун міністром охорони здоров'я набрала необхідні 25 тис. голосів

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про збереження виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на посаді керівника Міністерства охорони здоров'я набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.\r\nПро це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.\r\n"За останні роки почалася безпрецедентна трансформація системи охорони здоров'я. Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров'я за затвердженими планами до моменту відчуття незворотності процесів", - сказано в ній.\r\nОфіс Президента повинен приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів та оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих робочих днів після цього.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков допускає призначення нового складу Кабінету Міністрів у перший день роботи нової Верховної Ради, 29 серпня.\r\nЗа даними ЗМІ на посаду міністра охорони здоров'я розглядається кандидатура голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка.