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28 серпня 2019, середа, 14:11 15
Політика 2019-08-28T15:00:02+03:00
Українські Новини
Петиція до Зеленського про збереження Супрун міністром охорони здоров'я набрала необхідні 25 тис. голосів

Петиція до Зеленського про збереження Супрун міністром охорони здоров'я набрала необхідні 25 тис. голосів

Зеленський і Супрун
Зеленський і Супрун

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про збереження виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на посаді керівника Міністерства охорони здоров'я набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.

"За останні роки почалася безпрецедентна трансформація системи охорони здоров'я. Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров'я за затвердженими планами до моменту відчуття незворотності процесів", - сказано в ній.

Офіс Президента повинен приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів та оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих робочих днів після цього.

Як повідомляли Українські Новини, лідер партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков допускає призначення нового складу Кабінету Міністрів у перший день роботи нової Верховної Ради, 29 серпня.

За даними ЗМІ на посаду міністра охорони здоров'я розглядається кандидатура голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка.

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