Обмін полоненими переноситься на іншу дату, - адвокат

Обмін полонених росіян Максима Одінцова, Олександра Баранова і Євгена Мефедова, який повинен був відбутися на днях, переноситься на невідому дату. Про це кореспондентам Громадського повідомив адвокат засуджених росіян Валентин Рибін.

На питання про те, яка причина перенесення обміну, Рибін відповів:

"Коли домовленостей між товаришами немає, на лад справа не піде", - відповів він.

У своєму коментарі російському агенству ТАСС Рибін заявив, що поки немає указу про помилування, обміну полоненими не буде. Швидше за все, є якісь сили в офісі Зеленського, які хочуть зірвати обмін і обрушити його рейтинг.

Раніше, адвокат оголосив російським ЗМІ про те, що дата обміну вже відома, проте відмовлявся її називати.

Разом з тим Рибін, який представляє в Україні інтереси росіян Максима Одінцова, Олександра Баранова та Євгена Мефедова сказав, що остаточні списки тих, хто потрапить під обмін, "поки не затверджені, і, можливо, все ще зміниться". У той же час він запевнив, що Мефедов, Одинцов та Баранів у списку на обмін залишаються.

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю в Київ прилітала уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, однак причина її візиту так і залишилася невідомою.

Олександр Баранов та Євген Мефедов були затримані і вивезені з Криму на територію Миколаївської області (Україна ) 20 листопада 2015 року російські військовослужбовці: прапорщик У Міністерстві оборони Росії звинуватили спецслужби України у "незаконному викраденні російських військовослужбовців.

Євген Мефедов, обвинувачений раніше в участі у масових заворушеннях 2 травня 2014 року на вулиці Грецькій, вийшов з СІЗО 19 серпня 2019 року, після внесення 150 тис. гривень застави. Володимир Рибін зазначив, що застава внесена його сином і депутатом Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Миколою Скориком.