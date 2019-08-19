Обвиняемые в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 вышли из СИЗО после внесения 150 тыс. гривен залога

Дом профсоюзов в Одессе в 2014 году. Фото: odessa-life.od.ua

Дом профсоюзов в Одессе в 2014 году. Фото: odessa-life.od.ua

Обвиняемые в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года гражданин России Евгений Мефедов и гражданин Украины Сергей Долженков вышли из-под стражи после внесения 150 тыс. гривен залога.

Об этом сообщает на странице в социальной сети Facebook их адвокат Валентин Рыбин, передают Українськi Новини.

Отец адвоката Владимир Рыбин указал, что залог внесен его сыном и депутатом Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Николаем Скориком.

В понедельник, 19 августа, около 15:30 после внесения залога оба обвиняемых были освобождены из Николаевского СИЗО.

Право на выход под залог было предоставлено им 16 августа по решению райсуда в Николаеве, который продлил арест подсудимыми, но назначил альтернативу в виде залога 150 тыс. гривен каждому.

В октябре 2017 года полиция сообщила о подозрении Мефедову и Долженкову в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Одессе.

Полиция установила, что Мефедов и гражданин Украины Сергей Долженков организовали в марте 2014 года пророссийское движение в Одессе, в частности автопробег, где открыто выступали за отделение Одесской и Николаевской областей от Украины.

Кроме того, полиция расценивает помощь Мефедова и Долженкова в организации палаточного городка пророссийских активистов на Куликовом поле в Одессе как подготовку к организации массовых беспорядков.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области оправдал Долженкова, Мефедова и еще 17 обвиняемых в организации массовых беспорядков, повлекших гибель 48 человек 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

В этот же день Мефедов и Долженков были задержаны Службой безопасности Украины как подозреваемые в сепаратизме.