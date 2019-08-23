подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 11:36 97
Политика 2019-08-23T11:37:05+03:00
Українські Новини
Российский омбудсмен Москалькова вылетела в Киев, - СМИ

Российский омбудсмен Москалькова вылетела в Киев, - СМИ

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удерживаемыми. Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на аппарат российского омбудсмена, передает "Интерфакс" и РБК-Украина.

Как сообщается, в российском посольстве в Украине подтвердили информацию о визите Москальковой в Киев, однако цель визита не раскрывается.

"Да, летит, цель визита не уточняется", - заявили в посольстве.

Как сообщают Українські Новини, российский и украинский омбудсмены обменялись списками удерживаемых лиц.

28 июня в Минске (Белоруссия) боевики "ЛДНР" передали Украине четверых пленных. 

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15"

Больше новостей о: визит в Киев Татьяна Москалькова обмен заключенными

Архив
Новости
В День независимости на юге страны температура достигнет +35 градусов 13:14
Арбузы поставляют в Киев по Днепру на барже уже третий год подряд. Фото: Facebook/ Нибулон
Легендарная баржа с арбузами из Херсона доплыла до Киева 12:48
Харьковские лесники нанесли ущерб государству на 58,5 млн гривен, - Варченко 12:31
"Укрлендфарминг" планирует вкладывать средства в проекты вместе с территориальными общинами 12:28
Нацполиция пока не штрафовала за нарушение сроков "растаможки" евроблях 12:10
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
Штрафы для "евробляхеров" отсрочат еще на три месяца, - Рябошапка 16:20
Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам 18:27
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok