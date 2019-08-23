Российский омбудсмен Москалькова вылетела в Киев, - СМИ

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удерживаемыми. Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на аппарат российского омбудсмена, передает "Интерфакс" и РБК-Украина.

Как сообщается, в российском посольстве в Украине подтвердили информацию о визите Москальковой в Киев, однако цель визита не раскрывается.

"Да, летит, цель визита не уточняется", - заявили в посольстве.

Как сообщают Українські Новини, российский и украинский омбудсмены обменялись списками удерживаемых лиц.

28 июня в Минске (Белоруссия) боевики "ЛДНР" передали Украине четверых пленных.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15".