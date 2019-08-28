Питання Криму і Донбасу треба розділити, - Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський, який вважає, що в разі успішного першого президентського терміну Зеленському треба дати ще один, переконаний, що на переговорах з Росією питання Криму і Донбасу треба розділити.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.немає", передають Українські Новини.

"Так (треба переформатувати "мінські домовленості" на два пакети домовленостей), але ми не маємо відмовлятися від цього. Але, якщо ми реалісти, якщо ми хочемо просування до миру і звільнення нашої землі, то треба почати з відпрацювання плану мирного звільнення, щоб при нашому житті у нас повернувся хоча б Донбас. Так, треба відокремити питання Криму та питання Донбасу", - сказав він.

Крім того, він вважає, що потрібно запропонувати Росії зняти частину санкцій, що стосуються Донбасу.

"Я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім пройде кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. Якщо ми відпрацюємо механізм поступок - наша земля в обмін на санкції, значить це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і по Криму", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що перший пакет ініціатив Президента Володимира Зеленського з приводу реінтеграції Донбасу буде напрацьований до 2020 року.

Меркель заявила про підготовку нової зустрічі в нормандському форматі в Парижі.

Тим часом США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі", а Болтон допустив, що США може брати участь у "нормандському форматі"