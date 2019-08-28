Олигарх Игорь Коломойский считает, что критиковать после 100 дней работы президента Владимира Зеленского еще рано.

Об это он заявил в интервью изданию "Цензор.нет".

"Пока нельзя. Он "в законе" первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться что к чему. Если не разобрался, так может он не туда пришел", - сказал олигарх.

Бизнесмен также предлагает дать Зеленскому еще один президентский срок, если жизнь украинцев улучшится и это скажется на демографической ситуации.

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то – ауфвидерзейн", предлагает Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, вместо большой пресс-конференции к своим 100 дням работы президент записал интервью с актером Станиславом Бокланом, который играл в сериале "Слуга народа". Его покажет телеканал "1+1", совладельцем которого является Коломойский.

Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.