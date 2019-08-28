подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 11:45 88
Президент 2019-08-28T11:52:53+03:00
Українські Новини
Президент "в законе": Коломойский предлагает дать Зеленскому еще один срок

Президент "в законе": Коломойский предлагает дать Зеленскому еще один срок

Игорь Коломойский.
Игорь Коломойский.

Олигарх Игорь Коломойский считает, что критиковать после 100 дней работы президента Владимира Зеленского еще рано.

Об это он заявил в интервью изданию "Цензор.нет".

"Пока нельзя. Он "в законе" первые 100 дней, они только прошли. Скоро будем критиковать. За сто дней человек должен разобраться что к чему. Если не разобрался, так может он не туда пришел", - сказал олигарх.

Бизнесмен также предлагает дать Зеленскому еще один президентский срок, если жизнь украинцев улучшится и это скажется на демографической ситуации.

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то – ауфвидерзейн", предлагает Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, вместо большой пресс-конференции к своим 100 дням работы президент записал интервью с актером Станиславом Бокланом, который играл в сериале "Слуга народа". Его покажет телеканал "1+1", совладельцем которого является Коломойский.

Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.

Больше новостей о: Президент Украины Владимир Зеленский Игорь Коломойский

Архив
Новости
Топология, лента Мебиуса и симметрия – в Киеве презентовали книгу японского математика 13:00
Больше половины украинцев не знают, кто у них депутат на округе 12:55
Прокуратура просит суд взять под стражу экс-министра здравоохранения Богатыреву 12:54
Прокуратура не закрывала дело против Богатыревой 12:48
Киевский метрополитен отстранил компанию Ахметова из аукциона на покупку электроэнергии 12:46
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Пьяные, необразованные и ленивые военные: Американский полковник назвал главную проблему Яворовского учебного центра 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok