Перше засідання Верховної Ради: як буде проходити і що будуть робити депутати

Перше засідання Верховної Ради України XI скликання відбудеться у четвер, 29 серпня. Як проходитиме засідання і які питання розглянуть нардепи на першій сесії парламенту, детально розповідає РБК-Україна.

Чому перше засідання відбудеться 29 серпня?

Дата першого засідання Ради була обрана підготовчою депутатською групою. До цієї групи увійшли новообрані нардепи, а очолив її Дмитро Разумков. За словами останнього, були запропоновані три дати - 20 серпня, 29 серпня і 3 вересня. Члени групи проголосували за 29 серпня. А вже 3 вересня Рада приступить до роботи в звичайному режимі.

Що робитимуть нардепи на першому засіданні?

Послідовність розгляду питань на першому засіданні парламенту визначена Регламентом Верховної ради України. В першу чергу депутати XI скликання приймуть присягу. Її зачитає найстарший за віком нардеп - 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи - За життя". Далі засідання проходитиме наступним чином:

1. Формування Тимчасової президії першої сесії:

так як спікер і віце-спікери Ради на момент початку засідання ще не будуть обрані, сидіти в президії і керувати першим засіданням будуть шість чоловік - по одному з кожної партії, яка пройшла в парламент + голова підготовчої групи Дмитро Разумков.

2. Формування та реєстрація депутатських фракцій і депутатських груп

партії, які пройшли в Раду, повинні будуть сформувати фракції і вибрати їх голів. Депутати-мажоритарники теж можуть увійти в ці фракції, або ж створити свої депутатські групи.

3. Доповідь спікера Ради попереднього скликання про стан законодавчої роботи в парламенті

Андрій Парубій, спікер парламенту VIII скликання, розповість про те, роботу над якими законопроектами мають продовжити новообрані нардепи.

4. Обрання Лічильної комісії

Лічильна комісія Ради стежить за роботою системи "Рада", яка підраховує голоси під час голосування нардепів

5. Обрання спікера Верховної ради України

6. Обрання першого заступника і заступника голови Верховної ради України

так як "Слуга народу" буде найбільшою фракцією в парламенті, то політсила отримує право пропонувати кандидатів на посади спікера і першого віце-спікера. Раніше повідомлялося про те, що на ці посади вони висунуть Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука. Водночас, Разумков запропонував, щоб кандидата на посаду другого віце-спікера Рада обрала з опозиції.

7. Заслуховування позачергового послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

8. Заслуховування доповіді Підготовчої депутатської групи, питання доповідачу та відповіді на них

ця група займалася організацією першого засідання нового парламенту. До неї увійшли 25 новообраних нардепів - 17 від "Слуги народу", 3 від "Опозиційної платформи - За життя", по 2 від "Батьківщини" і "Європейської Солідарності", і 1 від "Голосу". Очолив групу Дмитро Разумков.

9. Про комітети.

у перший робочий день нардепи повинні сформувати комітети парламенту. Під час засідання підготовча група підтримала ідею скорочення кількості комітетів Ради з 28 до 23.

10. Про Погоджувальну раду депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній раді

Також нардепи повинні будуть вирішити, як працюватиме Погоджувальна рада-орган, до якого входить керівництво ВР, голови фракцій і комітетів. Головна його функція-затвердження Порядку денного роботи парламенту на тиждень та інших поточних організаційних питань.

11. Про висвітлення роботи Верховної Ради

також новообрані парламентарі мають вирішити, як працюватиме преса в Раді, як проходитимуть трансляції засідань ВР та засідань комітетів.

Після цього депутати можуть продовжити роботу, і почати процедуру призначення нового уряду. Цей процес може початися і 29 серпня, і наступного дня, 30 Серпня, або вже наступного тижня, з 3 вересня. У "Слузі народу" кажуть, що будуть визначатися з порядком своїх дій щодо ситуації, 29 серпня.

Як повідомляли Українські Новини,нова Рада перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутатів.

Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня.

Раніше партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.