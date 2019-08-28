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  • Помпео заявив, що адміністрація Трампа буде працювати над поверненням Росії в G8
28 серпня 2019, середа, 08:45 20
Світ 2019-08-28T10:30:03+03:00
Українські Новини
Помпео заявив, що адміністрація Трампа буде працювати над поверненням Росії в G8

Помпео заявив, що адміністрація Трампа буде працювати над поверненням Росії в G8

Адміністрація президента США Дональда Трампа буде працювати над поверненням РФ в G8. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю FOX59 WXIN і CBS4 WTTV.

"Президент вважає, що ми повинні це зробити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати в цьому напрямку", - відповів Помпео на питання журналіста, чи варто запрошувати Росію в G7, пише 112.ua.

Як повідомляли Українські Новини, на саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.

Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7, а Трамп через Росії посварився з лідерами G7.

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