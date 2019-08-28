Болтон припустив, що США може брати участь у "нормандському форматі"

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключив участі США або Великобританії в саміті "нормандському форматі", який може відбутися в найближчі тижні з врегулювання конфлікту на сході України. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він додав, що можливість участі США в переговорах президент України Володимир Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві.

"Нормандський формат" може продовжуватися, якщо цього бажають сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, щоб рухатися вперед, то США і - я впевнений - Великобританія - будуть раді прийняти в цьому участь. І питання до представників влади - який шлях, на їх думку, буде мати більше переваг. Ми будемо раді їх підтримати", - зазначив Болтон.

За словами радника президента Трампа, США мають великий інтерес в тому, що відбувається між Україною і Росією.

"Тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми повинні брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми повинні були б розглянути такий варіант", - сказав Болтон.

Як повідомляли Українські Новини, Меркель заявила про підготовку нової зустрічі в нормандському форматі в Парижі.

Тим часом США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі".